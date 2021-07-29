В России предложили создать отдельную инфраструктуру для электросамокатов

Москва, 29 июля. Участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием электросамокатов вынудили депутатов Госдумы искать пути к регулированию ситуации.

Для полноценного решения проблемы необходимо корректировать и дополнять существующее законодательство, уверен зампредседателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский. Кроме этого, он выступает за создание дополнительной инфраструктуры.

«Как свидетельствует статистика МВД, средства индивидуальной мобильности (СИМ) стали источником повышенной опасности, особенно при большом скоплении людей», — цитирует Афонского РИА Новости.

С января по май 2021 года произошло 112 ДТП с участием СИМ. Собственным видением ситуации ранее поделился автоэксперт Дмитрий Попов. В беседе с ФАН он рассказал, что делать с самокатчиками.