Россия получила поздравления от NASA после успешной стыковки «Науки» с МКС

Вашингтон, 29 июля. NASA обратилось к России с поздравлениями после успешной стыковки модуля «Наука» с Международной космической станции (МКС).

«Наука» успешно причалила к отсеку «Звезда» на российском сегменте МКС. Модуль был запущен на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур и на протяжении восьми дней летел к МКС. Стыковка была проведена в автоматическом режиме, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Орбитальная лаборатория «Наука» стала первым российским модулем, который присоединился к МКС за 11 лет. Исполнительный директор по перспективным программам Роскосмоса Александр Блошенко ранее заявил о гарантированной работе отсека до 2030 года.