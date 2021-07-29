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Анатолий Вассерман назвал причину встречи главы МИД КНР с талибами
Общество
Анатолий Вассерман назвал причину встречи главы МИД КНР с талибами
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Паническое бегство американцев показывает неотвратимость захвата власти в Афганистане «Талибаном»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ). Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что министр иностранных дел Китая встретился с представителем политического отделения радикального движения.

«Насколько я знаю, «Талибан» точно так же, как и в Российской Федерации, запрещен в Китайской Народной Республике. Его в свое время официально запретили практически повсеместно. У Китая значительно больше проблем с фанатиками под исламскими лозунгами, чем у Российской Федерации», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что действия Пекина во многом связаны с желанием не допустить того, чтобы боевики стали оказывать поддержку экстремистам региона Синьцзян, жители которого — уйгуры — требуют отделения от Поднебесной.

«Ее члены (организации «Талибан». — Прим. ФАН) пообещали, что они не будут воевать против сопредельных государств. Им важно только навести исламский порядок внутри Афганистана. Они уверяют, что безопасны для окружающих. Пока они не доказали своими действиями противоположное, невыгодно ставить это утверждение под сомнение», — пояснил собеседник ФАН.

Анатолий Вассерман назвал причину встречи главы МИД КНР с талибами
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / Yaqoub Azord

В завершение он добавил, что подобные встречи с боевиками представляют собой обычную дипломатию в непростой ситуации.

«Там [в Пекине], мягко говоря, не в восторге от того, что талибы прорываются во власть над всем регионом, но есть старинное правило: «Что не можешь предотвратить — возглавь». Судя по всему, предотвратить полный захват власти талибами в Афганистане сейчас практически невозможно. Паническое бегство американцев, которые пытались их задавить, как раз это и показывает», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН предупредил о появлении сразу трех Америк вместо одной. По его словам, причиной этого может стать специфическое расположение штатов, приверженных лагерю демократов либо республиканцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан китай вассерман
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