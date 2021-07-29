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Сахалинские таксисты повышают стоимость поездок из-за жаркой погоды
Экономика
Сахалинские таксисты повышают стоимость поездок из-за жаркой погоды
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 29 июля. Водители такси на Сахалине подняли стоимость своих услуг. Тенденция отмечается на фоне жаркой погоды.

Работники не отказываются от клиентов — размещенные в автомобилях кондиционеры помогают перемещаться в жару с комфортом. При этом сахалинцы рассказывают о высоких суммах за поездки по городу. Люди, проживающие в Южно-Сахалинске и соседнем Корсакове, объясняют тенденцию не только тяжелыми погодными условиями, но и нехваткой водителей.

«В обед и вечером ждать машину приходится по полчаса. Сами операторы предупреждают, что ждать придется долго», — рассказали местные жители SKR.SU.

В Южно-Сахалинске продолжает держаться аномально высокая температура. Показатель достигает 33 градусов тепла, а на солнце значение растет до +35.

Цены на свои услуги таксисты повышают и в Крыму. Простым способом сэкономить на поездке из аэропорта с россиянами поделился тревел-блогер.

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