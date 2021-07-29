Звезда «Папиных дочек» пожаловалась на мизерную пенсию

Москва, 29 июля. Народная артистка России Ольга Волкова, наиболее известная по ролям в комедиях Эльдара Рязанова и роли бабушки в сериале «Папины дочки», пожаловалась на низкую пенсию.

По словам актрисы, помимо основной пенсии, она получает дополнительные надбавки, полагающиеся за звание народного артиста, и другие привилегии. Как отметила 82-летняя артистка, общий размер ее выплат по старости составляет 50 тысяч рублей, 20 тысяч из которых — доплата Москвы за почетное звание народного артиста.

Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». При этом ведущий проекта подчеркнул, что на такие деньги можно прожить. Но Волкова парировала тем, что много денег уходит на квартплату, лекарства и помощь другим людям.

«Ну, нет, не очень, за что мне такой ужас», — заявила она.

Самой заметной из работ женщины считается роль прокурора Лотты в фильме-оперетте «Летучая мышь», снятом в 1979 году. Играла она и официантку в фильме «Вокзал для двоих», пишет канал «360».

Интересным фактом из биографии артистки является то, что она рожала детей и выходила замуж только за мужчин с фамилией Волков. Также известно, что Волкова заранее купила себе место на кладбище.

Ранее сообщалось, что актриса удочерила незнакомую девушку из Киргизии, которую зовут Айжамал. По ее словам, она так доверилась девушке, что даже прописала ее в своей квартире.