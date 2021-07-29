Лишенные наследства: Альгис Микульскис об исторических галлюцинациях Зеленского

Наши юго-западные соседи уже не первое десятилетие тщетно пытаются доказать, что их история никоим образом не связана с историей России. Вот и президент Владимир Зеленский в обращении к народу по случаю Дня крещения Руси высказал множество парадоксальных мыслей.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис подробно рассматривает как это выступление, так и основные исторические фейки, гуляющие по интеллектуальным просторам Украины.

С некоторых, всем известных пор любые рассуждения на тему украинской истории, исходящие из Киева, стали уверенно приобретать признаки бредового расстройства. Я сейчас не про «копание Черного моря» — всем понятно, что это не более чем сетевой мем. Я про исторические сентенции, продуцируемые в товарных количествах вполне реальными людьми.

Вот певица Руслана заявляет, что украинцы — потомки шумеров, и ее безумную гипотезу тут же начинают всерьез обсуждать.

Вот некто Игорь Ночник на страницах портала «Народный обозреватель» награждает украинской национальностью Иисуса Христа и вдохновенно обосновывает этот потрясающий воображение факт…

Продолжать не буду: у всех под рукой интернет. Многие из нас уже вдоволь насмеялись над умозаключениями, призванными вознести свидомую самооценку на совсем уж космический уровень. Да и большинство авторов этих «открытий» — фигуры, скажем так, среднего уровня медийности...

Так почему же я вообще поднял эту тему? А потому, что 28 июля в «бой за историческую правду» вступила «тяжелая артиллерия» в лице президента Украины… И он не подкачал — с первых же слов своего торжественного спича, посвященному 1033 годовщине крещения Руси, Владимир Александрович понес совершеннейшую дичь.

ФБА «Экономика сегодня» /

Но, давайте по порядку.

«Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. В его столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад Великий князь Киевский Владимир крестил Киевскую Русь. Киевскую Русь — Украину», — на голубом глазу утверждает Зеленский.

Что тут сказать… В сетевых войнах частенько встречается утверждение, что Россия присвоила себе название, украв его у Украины. «Одвічні інтернет-хранителі козацького роду» рвут чубы, доказывая, что Киевская Русь — то самое государственное образование, с которого на наших равнинах началось вообще все, и что «государство-агрессор» никоим образом не связано с этим историческим процессом. Судя по словам пана президента, он с этой теорией всецело согласен.

Однако открываем «Повесть временных лет» и видим:

«И пошли чудь, словене и кривичи за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются свеи, а иные норманны и англы, а еще иные готы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой — Синеус, — на Белом озере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля».

Что-то не видно в этой цитате топонима «Киев»… Недаром знаменитый памятник тысячелетию государства Российского был поставлен в 1862 году вовсе не на берегах Днепра, а в Новгороде.

С утверждением, что Украина является наследницей Киевской Руси, тоже все совсем не гладко… Как минимум потому, что, в отличие от России, ни одна из ветвей Рюриковой династии не правила там на протяжении семи столетий. Скажу больше: ни один из киевских князей киевлянином не был — все являлись потомками пришлых с Севера.

ПолитРоссия /

Преемственность, говорите, Владимир Александрович? Так нет ее. И не было никогда — ни государственной, ни духовной. Потому что свой последний столичный атрибут — резиденцию митрополита — Киев утратил в 1299 году. В тот год митрополит Киевский и Всея Руси Максим перенес свою резиденцию из разоренного монголами Киева сперва в Брянск, а затем во Владимир.

А спустя 22 года, в 1321-м, захвативший Киев литовский князь Гедиминас поставил окончательную точку на киевской государственности. Не считать же таковой два года шаткой самостийности «Украинской Народной Республики» при немцах, чьи герб и флаг используются в наши дни.

Последний законный представитель династии Рюриковичей на Галицко-Волынском престоле, Владимир Львович, был отстранен от власти в 1325 году — и за последующие шесть веков под кем только территория нынешней Украины не побывала. Монголы, Польское королевство, Венгерское королевство, Великое княжество Литовское, Русское государство, Речь Посполитая, Османская империя, Российская империя, Австро-Венгрия… И так — до 1991 года.

К слову, время, проведенное в составе СССР, формально тоже можно назвать годами независимости: представительство-то в ООН все-таки у Киева было — хотя современные тамошние историки почему-то называют это время «периодом рабства»…

И вот теперь я хочу спросить: так у кого больше прав называть себя наследницей Древней Руси? У России, где за тысячу с небольшим лет — с 862 по 1917 годы — сменились всего две династии? Или у современной Украины, почти всю свою историю переползавшей из-под одного каблука под другой?

На этом месте украинские спорщики непременно напомнят про «московский улус Орды». Но, во-первых, Киев монголы тоже стороной не обошли. А во-вторых, на протяжении 242 лет ига русские княжества сохраняли собственных князей и собственную церковь с митрополией. То есть хоть и ограниченным, но суверенитетом все-таки обладали. Да и с Ордой в итоге поквитались так, что закончили свои восточные походы на Аляске и в Калифорнии…

Федеральное агентство новостей /

В заключение хочу сказать, что государственность, христианство, законы и само понятие «Русь» зародились в Киеве не сами по себе. Их принесли туда новгородские князья, сделавшие Киев столицей, «матерью городов». Так что кто тут «двоюродные племянники и очень дальние родственники» — предельно ясно.

Ну и «вишенка на торт» — от иконы украинской исторической науки Михаила Грушевского:

«Киев пришел в запустение уже в XII веке, когда центр русской жизни перемещается на север вместе с населением Руси, убегающим от кочевой степи за леса, начинается новый процесс этногенеза на территории Южной Руси, остатки полян и северян перемешиваются с многочисленными тюркскими уже полуоседлыми племенами — остатками печенегов, половцами, торками, берендеями. Позже в этот плавильный котел добавляются татары, ногаи. Возникает смешанный славянско-тюркский этнос, называвшийся «татарскими людьми», а позже названный украинцами…»

Вот и получается, что современный свидомый с чубом имеет к Киевский Руси такое же отношение, как дедушка Мухаммад с каирского рынка — к строителям древнеегипетских пирамид.