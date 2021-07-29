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Российских туристов эвакуировали из отеля в турецком Бодруме

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:52
Происшествия
Российских туристов эвакуировали из отеля в турецком Бодруме
Федеральное агентство новостей

Анталья, 29 июля. Более 100 туристов из России и других стран эвакуировали из отеля Titanic на курорте Бодрум. Лесной пожар подобрался близко к этой территории.

Людей временно разместят в отелях, расположенных рядом. Местные власти пообещали как можно скорее закончить борьбу с пожарами. Тогда туристы смогут вернуться в свои гостиницы.

Мощные лесные пожары охватили юг Турции несколько дней назад. В результате происшествия погибли по меньшей мере 3 человека, более 180 пострадали. Огонь уже распространился на Мармарис, Бодрум, Адан, Кайсери и Мерсин. Изначально возгорание было зафиксировано в Анталье, все летальные случаи произошли именно там.

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