Россиянам рассказали, как не заразиться «летними» болезнями

Москва, 29 июля. Летом активизируются многие паразиты, которые переносят заболевания. Как избежать заражения, рассказал руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.

Свыше 95% людей хотя бы раз в жизни столкнулись с паразитарными заболеваниями. Среди россиян каждый год заболевают около 1,5 млн человек. Чаще всего у пациентов фиксируется гельминтоз, кантариаз, разные миазы, отметил Саванович в беседе с Общественной Службой Новостей.

Паразиты проникают в организм через плохо вымытые овощи, ягоды и фрукты, сезон которых приходится на летний период. Чтобы избежать заражения необходимо покупать продукты у проверенных продавцов и тщательно мыть его перед едой. Также заразиться можно через воду. В связи с этим нужно соблюдать рекомендации и не плавать в водоемах, которые запрещены для купания.

Жители Санкт-Петербурга ранее стали обращаться с жалобами на зуд после купания в водоемах. Врач-инфекционист Елена Акименко объяснила, что люди часто игнорируют таблички, которые говорят о запрете купания в непредназначенных для этого местах.