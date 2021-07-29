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Ливия и Египет договорились о создании совместной экономической зоны
Весь мир
Ливия и Египет договорились о создании совместной экономической зоны
wikipedia.org  /  David Evers / CC BY 2.0

Каир, 29 июля. Североафриканские страны рассмотрели возможность создания зоны свободной торговли. Она охватит территорию, простирающуюся от Бенгази до Египта.

Ливийская экономическая делегация на текущей неделе встретилась с официальными лицами в Каире. Стороны обсудили расширение партнерства между двумя государствами и возвращение египетских рабочих.

Глава свободного порта Аль-Марис в Бенгази Квайдер Ибрагим Квайдер в беседе с чиновниками Главного управления инвестиций затронул тему путей сотрудничества в области финансовых вложений и экономических зон. Переговоры включали передачу египетского опыта в развитии инвестиционных услуг и привлечении иностранных денег. Стороны также коснулись механизма транзита между странами.

Египет и Ливия договорились относительно создания совместной свободной зоны, которая свяжет два государства. Она пройдет от Бенгази с севера до общей границы на востоке и охватит как прибрежную полосу, так и район Аль-Куфра на юге. Чиновники уверены, что это решение облегчит процесс торгово-экономического обмена и откроет новые перспективы для рынков.

Каирские переговоры прошли в рамках усилий переходного Правительства национального единства (ПНЕ) по достижению экономического подъема, поиску возможностей для восстановления страны и привлечению инвестиций.

Наблюдатели отмечают, что ливийцы стремятся создать свободную зону, которая охватит юг государства и достигнет границ с Суданом и Чадом. В начале июля министр экономики ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж объявил морскую гавань Джулиана в Бенгази порто-франко.

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ливия египет зона свободной торговли
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