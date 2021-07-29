На месте взрыва в Леверкузене обнаружили еще три трупа

Берлин, 29 июля. Спасатели и полиция продолжают работать на месте взрыва цистерны. Во время поисковой операции еще три человека найдены мертвыми.

Таким образом, число жертв увеличилось до четырех. Всех погибших нашли на территории центра по утилизации отходов в немецком городе Леверкузен. Число пострадавших увеличилось до 31. Ранее сообщалось, что ранения получили всего 12 человек.

Инцидент произошел на химическом предприятии компании Currenta в районе Бюрриг. Взрыв прогремел в цистерне в центре по переработке и хранению отходов. Причинами происшествия занимается специальная комиссия.