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В Японии рассказали, как Токио оказалось в сложном положении из-за сделки по Курилам
Политика
В Японии рассказали, как Токио оказалось в сложном положении из-за сделки по Курилам
wikipedia.org  /  Public Domain

Токио, 29 июля. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ищет приемлемый для страны и России способ прийти к консенсусу по Курильским островам.

Соответствующее сообщение опубликовали в газете Kyoto Shimbun. По словам авторов статьи, озвученная в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным и японским премьером Синдзо Абэ договоренность о совместной экономической деятельности на островах якобы ставит Токио в «сложное положение».

«Абэ и Путин договорились об ускорении японско-российских переговоров по мирному договору<…>Однако в прошлом году в Конституцию России были внесены поправки, которые однозначно запрещают всякое отчуждение российских территорий», — сказано в статье.

Ранее стало известно, что читатели одного китайского издания хотят, чтобы Пекин «забрал» Курильские острова себе. Это, по их мнению, может произойти, если Россия и Япония не смогут прийти к соглашению по этому вопросу.

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путин япония курилы
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