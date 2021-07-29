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Катю Сафарову заподозрили в романе с братом Тимати

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:36
Шоу-бизнес
Катю Сафарову заподозрили в романе с братом Тимати
instagram.com  /  @kat_safarova

Сен-Тропе, 29 июля. Победительница шоу «Холостяк», модель Катя Сафарова отправилась на отдых во Францию. Однако компанию красавице составил не рэпер Тимати, а его младший брат Артем.

После финала «Холостяка» Катя Сафарова и Тимати лишь однажды вышли в свет. Модель практически сразу по завершении проекта вернулась в Испанию, где живет уже несколько лет. Кроме того, девушка не носит кольцо, которое ей вручил рэпер в последнем выпуске шоу.

Одни поклонники подозревают, что отношения Тимати и Сафаровой с самого начала были фикцией и взаимовыгодным пиаром. Другие же заявляют, что модель просто предпочла другого мужчину. Новым предполагаемым возлюбленным Кати Сафаровой называют младшего брата рэпера Артема Юнусова. Сама победительница «Холостяка» лишь подогревает эти слухи.

Красавица отправилась на отдых в Сен-Тропе в компании брата Тимати. Судя по снимкам, которые модель выкладывает в Instagram-аккаунте, пара отлично проводит время: молодые люди ходят по местным клубам, танцуют и наслаждаются морем.

Сафарова и Юнусов-младший познакомились во время съемок шоу «Холостяк». Брат музыканта появился на проекте, чтобы проверить кулинарное мастерство претенденток на сердце Тимати. Тогда зрители отметили, что парень явно «положил глаз» на Катю Сафарову.

Скорее всего, Тимати не будет против отношений своего брата с победительницей «Холостяка». Ведь сам музыканта улетел на Мальдивы в компании другой фаворитки шоу — Адель Вейгель.

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Все новости / Шоу-бизнес / Катю Сафарову заподозрили в романе с братом Тимати
тимати отношения холостяк шоу Сафарова
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