ФАН публикует видео пожаров в турецкой провинции Мерсин

Анкара, 29 июля. Лесные пожары в Турции не утихают. В распоряжении ФАН оказались кадры, снятые в городе Силифке, поселке Ешиловаджик провинции Мерсин.

В настоящее время возгорания наблюдаются в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в Аланье. Также борьба с огнем продолжается в районе Аксеки провинции Анталья, Силифке провинции Мерсин, Караисали провинции Адана, Пос провинции Османие и Яхьялы провинции Кайсери, а также в Мармарисе.

Спасатели проводят эвакуацию туристов и местных жителей. В результате ЧП погибли по меньшей мере три человека, более 180 пострадали. Некоторых из них госпитализировали в тяжелом состоянии. К тушению присоединились российские самолеты.