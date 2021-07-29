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ФАН публикует видео пожаров в турецкой провинции Мерсин

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:40
Происшествия
ФАН публикует видео пожаров в турецкой провинции Мерсин
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Анкара, 29 июля. Лесные пожары в Турции не утихают. В распоряжении ФАН оказались кадры, снятые в городе Силифке, поселке Ешиловаджик провинции Мерсин.

В настоящее время возгорания наблюдаются в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в Аланье. Также борьба с огнем продолжается в районе Аксеки провинции Анталья, Силифке провинции Мерсин, Караисали провинции Адана, Пос провинции Османие и Яхьялы провинции Кайсери, а также в Мармарисе.

Спасатели проводят эвакуацию туристов и местных жителей. В результате ЧП погибли по меньшей мере три человека, более 180 пострадали. Некоторых из них госпитализировали в тяжелом состоянии. К тушению присоединились российские самолеты.

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