Путин поздравил российских рапиристок с триумфом на Олимпиаде в Токио

Москва, 29 июля. Президент России Владимир Путин поздравил рапиристок, которые смогли завоевать золото в командном турнире на летних Олимпийских играх в Токио.

Официальное поздравление в адрес спортсменок появилось на официальном сайте Кремля. В нем глава государства поздравляет не только рапиристок Инну Дериглазову, Ларису Коробейникову, Марту Мартьянову и Аделину Загидуллину, но и всех тех, кто был причастен к этому золоту.

«Раз поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Командная сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами из Франции», — отмечается в сообщении.

Президент России подчеркнул, что победа россиянок станет достойным вкладом в развитие российской школы фехтования. В конце обращения он пожелал рапиристкам здоровья, благополучия и удачи.

Россиянки завоевали для страны восьмую золотую медаль в фехтовании на рапирах. В финале командного турнира спортсменки победили сборную Франции со счетом 45:34, сообщает сайт 360tv.ru. Ранее стало известно о еще одной медали в копилке сборной России. Гимнастка Ангелина Мельникова получила бронзу в многоборье на Олимпиаде-2020.