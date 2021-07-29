Дизайнер решила помочь жертвам домашнего насилия украшениями из выбитых зубов

Санкт-Петербург, 29 июля. Художница, благотворитель и автор дизайнерских украшений Тина Хмельницкая рассказала об идее обратить внимание на домашнее насилие с помощью ювелирных изделий.

Беседа прошла в медиацентре «Патриот», где состоялась пресс-конференция, посвященная актуальной теме «Может ли искусство решать проблемы насилия». Тина Хмельницкая рассказала, что их проекту около трех лет, а начался он с работы московских кураторов «9 марта», которая изначально была очень тесно связана с темой феминизма. Художница подчеркнула, что «не очень феминистка», а потому сперва не понимала, чем сможет помочь движению.

«Тема зацепила, и я придумала создать украшения, материалом которых стали выбитые зубы жертв домашнего насилия, кризисный центр мне их давал», — поведала дизайнер.

Хмельницкая также рассказала, что ей давали цепочки и другие украшения, в которых жертвы находились в момент насилия. Автор добавила, что все личные вещи она оставляла без изменения: с порванных браслетов не стирала кровь, а зубы также никак не ретушировала. По словам спикера, в рамках проекта «9 марта» состоялась выставка, часть которой экспонировалась в Ганновере, куда были привлечены женщины-художницы из мусульманских стран.