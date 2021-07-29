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Принц Гарри назвал авторов статей о королевской семье «платными троллями»
Шоу-бизнес
Принц Гарри назвал авторов статей о королевской семье «платными троллями»
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 29 июля. Герцог Сассекский, как оказалось, очень эмоционально реагирует на любую критику в свой адрес. Принц Гарри назвал «злыми и несчастными» людей, которые пишут о нем негативные статьи.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл попали под настоящий шквал критики после того, как оставили королевские обязанности и «сбежали» в США. Британские писатели Омид Скоби и Кэролайн Дюранд в своей книге «Обретение свободы» заявляют, что внук Елизаветы II стал очень нетерпимым из-за непрекращающихся осуждений.

Авторы утверждают, что критика морально истощила принца Гарри и его супругу. Герцог Сассекский начал выходить из себя практически от любой заметки в газете, где упоминалось его имя. Скоби и Дюранд со ссылкой на источник в Букингемском дворце рассказывают, что принца Гарри назвал журналистов «платными троллями», прочтя очередную статью в прессе.

«Почему все такие несчастные и злые?» — цитируют слова Гарри на британские писатели.

В следующем году выйдет первая часть мемуаров герцога Сассекского. Вторая книга не увидит свет до смерти Елизаветы II. Принц Гарри решил поберечь любимую бабушку, поэтому самое шокирующее прибережет до лучших времен.

Британцы уверены, что герцог Сассекский в очередной раз польет грязью королевскую семью. Однако эксперт Ингрид Сьюарт полагает, что месть королевы Великобритании не заставит себя ждать. По ее мнению, Елизавета II не станет лишать титулов принца Гарри и Меган Меган и притеснять их детей, а пойдет по другому пути, передает «Вечерняя Москва».

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Елизавета II принц гарри королевская семья меган маркл
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