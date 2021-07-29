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Россияне стали реже вкладываться в квартиры

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:27
Экономика
Россияне стали реже вкладываться в квартиры
Невские Новости

Москва, 29 июля. Жители Российской Федерации теряют интерес к инвестициям в жилую недвижимость, выяснили аналитики.

Число покупателей, вкладывающихся в позиции на рынке жилья, снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Доля инвесторов в общем объеме сделок увеличивалась в 2020 году на фоне повышения средней доходности, пишет «Российская газета».

Однако сейчас цены на рынке жилья поднялись, а число инвесторов «исчерпалось», говорят эксперты. Прогнозируемый средний уровень доходности от вложения в квартиры упал до 5-7%, поэтому россияне не торопятся вкладываться в жилье. Основатель компании Realiste Алексей Гальцев отмечает, что доход от аренды жилья перестал быть инвестиционно привлекательным еще в начале зимы.

Ранее аналитики зафиксировали падение спроса на квартиры в строящихся домах. В среднем по России снижение показателя составило 15% по сравнению с данными за первый квартал.

Согласно сведениям Росстата, за год квартиры в новостройках подорожали почти на четверть, а на вторичном рынке – на 14%. Наиболее дешевое жилье доступно на Северном Кавказе, а самое дорогое — в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, приводит данные ведомства «ФедералПресс».

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