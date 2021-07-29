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NI: российский истребитель Checkmate пошатнет позиции F-35 при помощи американской уловки
Армия
NI: российский истребитель Checkmate пошатнет позиции F-35 при помощи американской уловки
Global Look Press  /  Checkmate

Вашингтон, 29 июля. Новейший российский истребитель Checkmate может оставить позади своего американского конкурента F-35 благодаря хитрой уловке, пишут американские СМИ.

Военный аналитик Крис Осборн в материале для издания The National Interest (NI) отмечает, что новейший российский истребитель пятого поколения Checkmate, представленный на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, может хорошо себя показать на международном рынке. Причем помочь России в этом может одна американская уловка. Пересказ публикации представляет "ПолитРоссия".

Эксперт пишет, что для продвижения своего самолета Москва может создать коалиции стран-эксплуататоров истребителей Checkmate. Именно такую тактику много раз применяли американцы, в частности с истребителем F-35. Это может привести к образованию Россией своего глобального многонационального альянса. Как считает Осборн, если РФ преуспеет в реализации данной уловки, она имеет все шансы пошатнуть позиции американского самолета на экспортном рынке.

Ранее сообщалось, что новые истребители Checkmate будут собирать в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 подписали соглашения на общую сумму 256 миллиардов рублей, передает телеканал 360tv.ru.

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россия сша f-35 checkmate
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