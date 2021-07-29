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Сборная России поднялась на четвертое место в неофициальном медальном зачете ОИ
Спорт
Сборная России поднялась на четвертое место в неофициальном медальном зачете ОИ
Global Look Press  /  Zhang Hongxiang/XinHua

Токио, 29 июля. Очередной день соревнований на летних Олимпийских играх завершился в Токио. Сборная России оказалась на четвертом месте в неофициальном медальном зачете.

Первыми, кому удалось принести олимпийские медали 29 июля, стали гребчихи Елена Орябинская и Василиса Степанова. Спортсменки сумели выиграть награды на Олимпиаде для России впервые за 17 лет.

Далее подвиги девушек в академической гребле поддержал пловец Климент Колесников. Вице-чемпион Олимпиады в Токио завершил стометровку вольным стилем третьим в финальном заплыве. Впереди оказались только Калеб Дрессел и Кайл Челмерс.

Дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзовую награду в тяжелой весовой категории до 100 кг. В поединке за третье место россиянину противостоял грузин Варлам Липартелиани.

Женская сборная России по фехтованию на рапире одержала победу в командных соревнованиях на Олимпиаде. Россиянки в полуфинале в тяжелейшей борьбе оказались лучше соперниц из США. В «золотом» матче девушки разгромили команду Франции со счетом 45:34.

Соревновательный день завершился еще одной бронзовой медалью в исполнении Ангелины Мельниковой. Гимнастка показала результат 57,199 по итогам всей программы и заслуженно завоевала третье место.

Сборная России в неофициальном медальном зачете занимает четвертую позицию. В активе спортсменов восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей. Китай, Япония и США возглавляют тройку лидеров.

Ранее стало известно, что женская сборная России по гандболу одержала первую победу на ОИ. Спортсменки оказались сильнее венгерок со счетом 38:31.

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