Что изменится в России в августе 2021 года: кто получит дополнительные деньги и землю

Часть изменений в жизни россиян в августе 2021 года анонсировали в Госдуме, о других новшествах стало известно раньше. Некоторые из предстоящих изменений обеспечат гражданам РФ дополнительные доходы. Подробнее — в обзоре ФАН.

Кто получит в августе дополнительны деньги

Август сулит некоторым категориям россиян прямые выплаты, другим — небольшую прибавку или какие-либо долгосрочные экономические выгоды. Так, уже с 1 августа, по распоряжению президента РФ, родителям и опекунам школьников начнут выплачивать по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Выплата носит единовременный характер, но ее планируют сделать ежегодной, чтобы дать россиянам возможность хорошо подготовить детей к школе.

Работающие пенсионеры, за которых работодатель делает положенные отчисления в пенсионный фонд, с 1 августа начнут ежемесячно получать небольшую прибавку к пенсии, около 200 рублей.

Вопрос о полноценной индексации пенсий этой категории граждан пока находится в стадии рассмотрения. Пока же пенсии будут проиндексированы за весь пропущенный с момента заморозки период гражданам, которые завершили трудовую деятельность в июне 2021 года. Подробнее о пенсионных новшествах августа читайте в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Что еще изменится в августе в России

Налоговый вычет за заботу о здоровье

С 1 августа россияне смогут оформить налоговый вычет за расходы на занятия спортом и фитнесом. Какие именно занятия войдут в перечень, дающий право на льготу, будет указано в соответствующем документе Министерства спорта. Вычет также смогут оформить родители или опекуны, оплачивающие занятия спортом своих детей. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, составит 15,6 тысячи рублей в год.

Техосмотр «разведут» с ОСАГО

При заключении договора ОСАГО автомобилистам больше не нужно будет в обязательном порядке предоставлять документ о прохождении техосмотра транспортного средства. Льгота предназначена только для владельцев легкового автотранспорта. Поправки начнут действовать с 22 августа. Тем не менее проходить ТО все-таки придется, поскольку с марта будущего года за отсутствие документа о прохождении техосмотра предусмотрен штраф. Мера предполагает снижение коррупционной составляющей при оформлении диагностических карт, что должно способствовать снижению аварийности на дорогах.

Второй «дальневосточный гектар»

Участники программы «Дальневосточный гектар» с 1 августа смогут получить дополнительную землю. Второй «дальневосточный гектар» дадут тем, кто успешно освоил полученный ранее участок, оформив землю в собственность или в длительную аренду.

Ценные бумаги освободят от налогов

Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами России, со 2 августа освобождаются от налогов на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг, а также ценных бумаг субъектов РФ.

Все флаги в гости

Зарубежные гости, которые приезжают в нашу страну с туристическими целями, с 25 августа смогут получить визу на срок до полугода при предъявлении приглашения или брони на жилье.

С другими законопроектами, которые начнут действовать в августе, можно ознакомиться на сайте Госдумы.