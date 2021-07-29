Две воспитанницы детского лагеря бесследно исчезли под Рязанью

, 29 июля. Двое несовершеннолетних детей пропали, уйдя из детского лагеря в Рязанской области. Их разыскивают более девяти дней, поиски продолжаются круглосуточно.

Сотрудники регионального управления МВД обратились к жителям региона за помощью. В полиции рассказали, что подростки ушли с территории лагеря в Касимовском районе днем 20 июня. Их местонахождение до сих пор не установлено. В поисках также участвуют волонтеры и неравнодушные люди.

Шесть человек пропали в лесах Новосибирской области. Пятеро из них — люди старше 70 лет. Поиски пропавших велись на территории Ордынского, Искитимского и Новосибирского районов.