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Депутат Чепа раскрыл корпоративную подоплеку сопротивления США «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:08
Политика
Депутат Чепа раскрыл корпоративную подоплеку сопротивления США «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 июля. Оказывая сопротивление «Северному потоку — 2», сенаторы из США лоббировали интересы крупных американских корпораций, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Поведение американских сенаторов, выступивших с коллективным обращением к президенту США Джо Байдену по «СП-2» — лоббизм чистой воды, отметил Чепа в беседе с РИА Новости. Депутат уверен, что своим поведением американские законодатели демонстрируют всю жесткость и беспринципность крупного бизнеса Соединенных Штатов.

«Действительно, «Северный поток 2» угрожает определенным группам лиц там. Эти 12 сенаторов, очевидно, получают денежные вознаграждения от корпораций, которым выгодно поставлять свой более дорогой сжиженный газ в Европу, в отличие от более дешевого, который страны ЕС хотят получать по газопроводу», — раскрыл депутат корпоративную подоплеку действий сенаторов.

Ультиматум Байдену выдвинула делегация из 12 сенаторов во главе с республиканцем Пэтом Туми. Как отметил американист Владимир Васильев, действия сенаторов в первую очередь рассчитаны на американского избирателя. Неотвратимый запуск «Северного потока — 2» стал использоваться оппонентами американского лидера как инструмент, который можно использовать для оказания на Белый дом серьезного политического давления.

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россия сша байден сенат лоббисты сп-2 Северный поток — 2
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