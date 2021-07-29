Названы сроки сохранения доллара в качестве мировой резервной валюты

Брюссель, 29 июля. Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева уверена в долгосрочном сохранении роли американской валюты.

Она высказала уверенность в том, что экономическая сила Америки позволит сохранить доллар в его статусе не менее чем на десять лет вперед. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее слова. Георгиева рассуждала, какой будет резервная валюта для мирового сообщества.

«Для тех, кто хранит свои сбережения в США в долларах или где-то еще в долларах: да, доллар будет там, он будет резервной валютой», — сказала она.

Глава МВФ также отметила, в перспективе десяти лет одной из таких валют может стать цифровая. Вероятно, Георгиева говорила о цифровой валюте одного из центральных банков. Россия также участвует в технологической и экономической гонке и работает над цифровым рублем.