Думать головой: Соседов обратился к родителям, которые дают детям эксклюзивные имена

Москва, 29 июля. Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов осудил родителей, которые в погоне за вниманием стараются придумать своим детям странные и экзотические имена.

Известная певица Нюша недавно сообщила о своей второй беременности. Фанатам она заявила, что имя ребенка будет более оригинальным, чем Симба (так она назвала свою дочь), чем вызвала у них обеспокоенность.

Соседов считает желание некоторых родителей придумать что-то эксклюзивное «выпендрежным». Он уверен, что необходимо вмешиваться в это и запрещать давать детям непонятные имена.

«Если бы я был паспортистом, некоторые имена я бы не регистрировал ни под каким предлогом, что бы мне ни грозило. Родители должны думать головой, прежде чем давать такие экзотические имена. Это может отразиться на судьбе человека», — заявил Соседов в интервью NEWS.ru.

Известный критик, обращаясь к родителям, отметил, что в погоне за оригинальностью некоторые не думают, что необычное имя не будет сочетаться с фамилией. Такое звучание может оказаться даже глупым, отмечает сайт 360tv.ru.

Соседов известен своими громкими высказываниями. Ранее шоумен выразил мнение о певице МакSим, которая по-прежнему находится в коме. Музыкальный критик нашел сходство между положением исполнительницы и состоянием онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.