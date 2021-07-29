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Сосновский объяснил символическое значение печенек на приеме Тихановской в Белом доме
Политика
Сосновский объяснил символическое значение печенек на приеме Тихановской в Белом доме
Pr Scr youtube.com  /  Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 29 июля. Угощение печенькой «со вкусом демократии» на приеме в Белом доме имеет серьезное символическое значение, заявил журналист Александр Сосновский.

Поводом для высказывания Сосновноского стал визит экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к президенту США Джо Байдену. В ходе приема американский лидер лично угостил Тихановскую печеньем, что спровоцировало немало обсуждений в Сети. Сосновский уверен, что угощение печенькой — это церемониальный акт фактического признания Вашингтона своим сюзереном. Политики, взявшие в руки американскую печеньку, должны съесть ее на глазах у всего мира. Фактически, съеденная печенька, — это закрепление передачи той или иной силы, государства или движения под прямой контроль Вашингтона.

«Печенье как символ свободы — это, конечно, далеко от статуи Свободы Соединенных Штатов Америки. Но, видимо, они променяли свой факел на печеньку. Ну, а Тихановская и все остальные, кто печеньками питается — это такие потребители сладостей», — цитирует Сосновского «Слово и Дело».

Печеньку от Байдена следует воспринимать как своеобразный документ, резюмирует журналист. И на страницах этого документа — описание всех прав, свобод и сумм денег, которые получает от принявшего угощение Вашингтон. Тот, кто взял лакомство, обрекает себя и своих сторонников на страдания и несвободу.

Светлана Тихановская в ходе визита в Белый дом заявила, что Байден окажет поддержку в развитии демократических процессов в Белоруссии. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии бредом кухарки.

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