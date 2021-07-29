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Более 180 человек пострадали из-за лесных пожаров в Турции

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:18
Происшествия
Более 180 человек пострадали из-за лесных пожаров в Турции
wikipedia.org  /  John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Анталья, 29 июля. Мощные лесные пожары охватили юг Турции, идет эвакуация туристов и местных жителей. Погибли по меньшей мере 3 человека, более 180 пострадали.

Огонь уже распространился на Мармарис, Бодрум, Адан, Кайсери и Мерсин. Все смертельные случаи зафиксированы в Анталье, с которой началось возгорание. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Власти страны выясняют причину ЧП.

Для ликвидации пожаров в Мармарисе направили 5 вертолетов, самолет и 30 единиц спецтехники. Огонь уже дошел до лесного массива возле отелей и жилых домов.

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