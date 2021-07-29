В США пытаются создать систему активной защиты бронетехники от дронов

Вашингтон, 29 июля. Попытки Пентагона обеспечить американскую бронетехнику активной защитой от ударных беспилотников пока не увенчались успехом.

Чиновники заключили соответствующий контракт с Lockheed Martin, выделив военной корпорации 30 миллионов долларов на разработку системы, способной защитить танки Abrams, а также бронемашины Bradley и Stryker от БПЛА. Как ожидается, разработки будут проводиться до 2023 года, но пока неизвестно, сможет ли проект стать действительно успешным.

Испытания системы должны были начаться в 2021 году и завершиться в следующем. На практике ясности касательно тестирования все еще нет. Кроме того, разработчикам предстоит провести комплексную оценку текущих и будущих угроз бронетехнике.

Ранее в Пентагоне решили выделить 2,4 млрд долларов на проекты в области кибербезопасности. Долгосрочный контракт был заключен с 14 IT-компаниями. При этом, как сообщает сайт 360tv.ru, ведомство запросило 715 млрд долларов на борьбу с «угрозами России и Китая».