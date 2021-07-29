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В США пытаются создать систему активной защиты бронетехники от дронов
Армия
В США пытаются создать систему активной защиты бронетехники от дронов
U.S. Air Force

Вашингтон, 29 июля. Попытки Пентагона обеспечить американскую бронетехнику активной защитой от ударных беспилотников пока не увенчались успехом.

Чиновники заключили соответствующий контракт с Lockheed Martin, выделив военной корпорации 30 миллионов долларов на разработку системы, способной защитить танки Abrams, а также бронемашины Bradley и Stryker от БПЛА. Как ожидается, разработки будут проводиться до 2023 года, но пока неизвестно, сможет ли проект стать действительно успешным.

Испытания системы должны были начаться в 2021 году и завершиться в следующем. На практике ясности касательно тестирования все еще нет. Кроме того, разработчикам предстоит провести комплексную оценку текущих и будущих угроз бронетехнике.

Ранее в Пентагоне решили выделить 2,4 млрд долларов на проекты в области кибербезопасности. Долгосрочный контракт был заключен с 14 IT-компаниями. При этом, как сообщает сайт 360tv.ru, ведомство запросило 715 млрд долларов на борьбу с «угрозами России и Китая».

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сша пентагон lockheed martin
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