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Блогер поделился секретом, как сохранить свежую дыню до зимы
Общество
Блогер поделился секретом, как сохранить свежую дыню до зимы
wikipedia.org  /  Scott Bauer, USDA ARS / Общественное достояние

Москва, 29 июля. Россиянам назвали простой и действенный способ, который поможет сохранить вкус и полезные свойства дыни на долгие месяцы.

Для начала дыню необходимо хорошо помыть. Затем ее следует почистить, удалив кожицу тонким слоем по всему плоду. Это можно сделать при помощи обычного кухонного ножа. Способ продемонстрировали в видео на канале «Кладовая простых рецептов» на платформе «Яндекс.Дзен».

Затем плод следует разрезать на две части, ложкой удалить семечки из сердцевины. Очищенную дыню нужно разрезать на дольки. Получившиеся части разделить на порционные, чтобы получились кубики одинакового размера.

После этого их следует выложить в пластмассовый контейнер и плотно закрыть крышкой, а для большей герметизации обмотать емкость пищевой пленкой в несколько слоев. Затем контейнер следует убрать в морозильную камеру.

Таким образом, дыня сохранится до зимы. С приходом холодов можно разморозить заготовки в холодильнике и наслаждаться летними вкусами.

Ученые объяснили, какую пользу для организма может принести употребление дыни. Из-за большого содержания калия она помогает бороться с гипертонией.

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