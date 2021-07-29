Власти Болгарии изменили правила въезда для туристов из России

София, 29 июля. Правительство Болгарии изменило условия въезда в страну для иностранных туристов, в том числе из России.

Согласно новым правилам, с 29 июля привитым от коронавируса россиянам больше не нужно сдавать ПЦР-тест. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что изменения будут действовать до 31 августа 2021 года. Раньше русским путешественникам нужно было предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста вне зависимости от статуса вакцинации или перенесенного коронавируса.

Число рейсов из петербургского аэропорта Пулково в Болгарию также увеличилось. Самолеты будут доставлять россиян в Варну, Софию и Бургас.