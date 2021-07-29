Модуль «Наука» пристыковался к МКС вопреки злопыхательствам с Украины

Модуль «Наука» пристыковался к МКС — несмотря на то, что еще неделю назад его объявляли «почти утерянным» и «сходящим с орбиты». Сегодня в 16:29 по Московскому времени стыковка «Науки» и МКС успешно осуществлена!

Почему же полет «Науки» привлек столь пристальное внимание? И какие трудности сопровождали модуль на его восьмидневном пути к Международной космической станции? Об этом — в материале ФАН.

vk.com / Пресс-служба Роскосмоса

Злопыхатели из «Альфа Центавры»

Еще до запуска «Науки» с космодрома Байконур 21 июля некоторые критики российской космической программы заявляли, что «запускать там нечего», упирая на то, что модуль более 20 лет провел в сборочных цехах, испытав несколько болезненных этапов переделки основных систем.

Состояние «Науки» еще год назад действительно было далеко от идеала. Многие системы модуля или устарели, или исчерпали свой гарантийный ресурс еще на земле.

Это отразилось в вопросе, заданном главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. В феврале 2020 года спросили, не подпишет ли он себе «смертный приговор», позволив запустить на орбиту негодный модуль? На что Рогозин ответил, что «смертный приговор» подпишет себе тот, кто позволит уничтожить и списать готовую машину, способную полететь в космос.

Сомнения о способности «Науки» к сближению и стыковке с МКС получили дополнительный импульс сразу после штатного окончания работы ракеты «Протон», когда телеметрическая информация с модуля кратковременно перестала поступать через станцию слежения возле Барнаула. Почти немедленно базирующийся на Украине или в Польше интернет-канал «Альфа Центавра», посвященный космической тематике, заявил, что с «Науки» не были получены подтверждения об исправности системы сближения «Курс» и главных двигателей ДКС (двигатели коррекции и сближения).

«Модуль вскоре упадет на Землю из-за отказа этих систем!» — предвещали кликуши.

Надо сказать, что обе системы критически важны для стыковки с МКС. «Курс» обеспечивает навигацию на финальном этапе точного сближения, а импульсы от ДКС необходимы для коррекции орбиты модуля.

Масла в огонь подлило и то, что Роскосмос никак не комментировал в первый день вопрос возможных неполадок в модуле, лишь подтвердив потерю телеметрии над Барнаулом.

Global Look Press / roscosmos

Сутки томительного ожидания

22 июля «Наука» не совершила запланированную первую коррекцию орбиты из положенных четырех, оставшись на низкой орбите выведения. Опасность такой орбиты в том, что у нее очень низкая точка максимального приближения к Земле, перигей: изначально он составлял всего 190 км. На такой орбите модуль мог находиться не более одной недели, после чего торможение в верхних слоях атмосферы неизбежно повело бы его к нашей планете.

Ряд комментаторов тут же начали ссылаться на «компетентные источники в отрасли», утверждая, что у модуля обнаружились неполадки в топливной системе. Учитывая что масштабная переделка «Науки» на земле включала именно замену топливной системы, сообщения о такой проблеме выглядели максимально правдоподобно. Из-за возникших проблем с коррекцией орбиты Роскосмос даже отложил отстыковку модуля «Пирс» от МКС, место которого должна была занять «Наука».

Однако уже вечером того же дня пресс-служба госкорпорации сообщила, что тестовое включение двигательной установки модуля «Наука» и импульс формирования орбиты отработаны штатно — и перигей орбиты поднят до 230 км. После чего модуль «Пирс» 24 июля был отстыкован от МКС и затоплен в удаленном районе Тихого океана, где злопыхатели совсем недавно ждали «неизбежного» падения «Науки».

Что произошло с ДКС и в каком режиме они вели «Науку» к станции, пока неизвестно. Можно лишь сказать, что из-за потерянного времени вместо четырех коррекций «Науке» по факту пришлось использовать на одну больше. Последняя, пятая коррекция орбиты штатно прошла 28 июля, после чего модуль вышел на траекторию финального сближения с МКС.

За три дня до этого, в момент максимального приближения «Науки» к орбите МКС в апогее, была штатно проверена его система причаливания «Курс». Вечером того же дня провели еще один тест «Курса» — тогда была подтверждена работоспособность обоих комплектов аппаратуры, что доказало готовность «Науки» к стыковке.

27 июля такой же комплект «Курса» проверили на МКС: космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров опробовали систему в ручном режиме на случай внезапного отказа автоматики при стыковке.

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Последние километры

После отстыковки модуля «Пирс» от МКС, которая произошла 24 июля, российские космонавты на МКС выполнили необходимые приготовления к приему «Науки». 26-27 июля роботизированный манипулятор «Канадарм-2» при помощи установленной на нем камеры осмотрел стыковочный узел «Звезды», куда будет стыковаться «Наука», чтобы проверить его готовность к стыковке.

После этого Роскосмос сообщил, что анализ данных «Канадарм-2» по стыковочному узлу, ранее занятому модулем «Пирс», показал: механические помехи для стыковки «Науки» отсутствуют. Это позволило избежать внепланового выхода в открытый космос в целях подготовки стыковочного узла.

Уже к 16:00 модуль подошел к МКС на расстояние меньше 2 км. На таких небольших расстояниях неумолимые законы небесной механики, которые заставляют космические аппараты двигаться по причудливым орбитам и точно их синхронизировать, чудесным образом ослабевают. Становятся важны только относительные скорости, которые падают до нескольких метров в секунду — именно на такой скорости происходит сближение, тогда как стыковка идет на еще меньших скоростях — менее десятка сантиметров в секунду. Это крайне важно, учитывая массу стыкующихся объектов, составляющего десятки тонн для «Науки» и сотни тонн — для МКС.

Наконец, в 16:29 по Московскому времени модуль «Наука» мягко пристыковался к российскому модулю «Звезда», завершив свой восьмидневный переход к Международной космической станции.