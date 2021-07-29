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Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова озвучила главный миф о скандальном проекте
Шоу-бизнес
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова озвучила главный миф о скандальном проекте
instagram.com  /  @olgaorlova1311

Москва, 29 июля. Экс-вокалистка «Блестящих», а ныне ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова считает, что россияне, которые обвиняют проект в аморальности, просто его не смотрели.

Реалити-шоу «Дом-2» заслужило звание самого скандального проекта на российском телевидении. Несмотря на нескончаемую критику, у программы хорошие рейтинги. За 17 лет эфира телестройку обвиняли в разращении молодежи, «сплошной аморальщине» и многом другом. С предложением закрыть шоу выступали даже депутаты и чиновники, однако проект продолжает выходить в эфир.

Орлова уверена, что у многих россиян сложилось предвзятое мнение о «Доме-2». По мнению телеведущей, главный стереотип о шоу, что там постоянно происходят драки, а участники занимаются развратом на камеру. Звезда советует всем хейтерам посмотреть «Дом-2» и убедиться, что их представления о проекте не имеют ничего общего с действительностью.

«Они просто знают, что это программа, в которой происходит что-то аморальное. А на самом деле, когда они начинают смотреть, то этот миф развеивается», — заявила Орлова в интервью Fametime TV.

Ведущая не стала отрицать, что участники «Дома-2» иногда ругаются матом и даже могут «дать в нос». Однако, добавила Орлова, такие вещи постоянно происходят и в жизни.

Высказалась экс-солистка «Блестящих» и о новом ведущем телестройки Давиде Манукяне. Она уверена, что продюсеры «Дома-2» пригласили его в проект ради мести певице Ольге Бузовой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова озвучила главный миф о скандальном проекте
дом-2 шоу орлова
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