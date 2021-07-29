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Mercedes представил новый бронированный седан класса люкс
Экономика
Mercedes представил новый бронированный седан класса люкс
pixabay.com  /  PD

Штутгарт, 29 июля. Концерн Mercedes без лишнего пафоса представил новую версию S 680 Guard 4MATIC. Этот автомобиль оценят топовые бизнесмены, лидеры стран и знаменитости.

Модель является бронированным седаном класса люкс. Он стал идеальным сочетанием комфорта для пассажиров и максимальной производительности.

По сведениям СМИ, автомобиль соответствует S-классу, имеет длинную колесную базу и уровень защиты VR10. Это означает, что пассажирам не страшны даже бронебойно-зажигательные пули винтовки СВД. Стекла машины имеют толщину 10 см, а пластиковые вставки, которыми оборудованы противоскользящие шины седана, позволят проехать ему еще 30 км после пробоя. Это увеличивает многократно шансы сбежать с места нападения.

Однако большинство автолюбителей предпочитают бюджетные автомобили. Для них составлен список моделей, которые не только имеют доступную цену, но и экономичны в обслуживании.

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mercedes седан бронированный
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