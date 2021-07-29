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Мишустин оценил условия производства Sukhoi Superjet 100
Экономика
Мишустин оценил условия производства Sukhoi Superjet 100
wikipedia.org  /  Anton Bannikov/GFDL

Комсомольск-на-Амуре, 29 июля. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин осмотрел в Комсомольске-на-Амуре сборочные цеха и оценил процесс производства пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100.

В июле прошел Международный авиакосмический салон, где были подписаны контракты и соглашения на поставку 58 новых российских самолетов. Воздушные судна предназначены для использования в авиакомпаниях «Россия», «Азимут», Red Wings и «Аврора», сообщает ИА ЦСП «Госновости».

«Мы посмотрели цеха, процесс сборки, новые технологии. На сегодняшний день технологические и конструктивные улучшения <...> дают нам возможность построить целый парк таких машин», — отметил Мишустин.

Премьер-министр напомнил о поручении президента страны Владимира Путина, данном «на долгий горизонт планирования». Российский лидер указал на необходимость сделать все, чтобы совместить возможности отечественных производств с потребностями авиакомпаний, федеральных и региональных органов. Горизонт планирования, согласно поручению главы государства, — 10 лет.

Обозреватель ФАН ранее проанализировал результаты работы МАКС-2021 в подсмосковном Жуковском. На этой выставке корпорация «Иркут» заключила ряд соглашений на поставку 58 экземпляров Sukhoi Superjet 100.

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