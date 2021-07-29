Китайцев шокировало, как русские используют землю на дачах

Пекин, 29 июля. Дачные участки, которые в первую очередь предназначены для отдыха от городской суеты, есть у большинства россиян.

Кто-то приезжает в выходные дни на шашлыки, а кто-то — на все летнее время. Однако у китайцев свой взгляд на дачный отдых, который совершенно не сходится с привычками русских людей. Об этом рассказал переехавший в КНР российский блогер Максим Колгин.

«Китайцев возмутили некоторые вещи, которые мы в России считаем нормой. Я показывал друзьям видео, как мы семьей отдыхали на даче: шашлыки, бассейн. Они посчитали явным расточительством такое использование земли на даче», — написал он в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По его словам, российских просторов хватает и на постройку дома с небольшим складом, и на мангал, и даже на большое количество грядок. А вот для жителей Поднебесной это — шокирующее зрелище, поскольку они привыкли использовать каждый клочок земли по максимуму.

Также китайцев удивил и тот факт, что русские используют дачи только в определенный сезон. Например, летом или весной. Друзья блогера думали, что в России дачи предназначены для круглогодичного проживания, раз на участках есть и баня, и бассейн, и многое другое.

Американец ранее впервые попробовал малосольные огурцы и рассказал, пришлось ли ему по вкусу популярное российское блюдо. Также он попытался повторить рецепт.