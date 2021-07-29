Донбасс сегодня: ДНР несет потери, уничтожен минометный расчет ВСУ, Киев выжигает поля ЛНР

Донбасс, 29 июля. Украинская армия нанесла массированный минометный удар по ДНР, погибли защитники республики. ВСУ продают оружие радикалам. У Киева появился новый «враг». Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские силовики усиливают обстрелы Донбасса, следует из боевых сводок защитников Донецкой и Луганской народных республик. По ДНР в минувшие сутки «освободители» Украины произвели восемь обстрелов — все с применением минометов различного калибра. Использовались орудия калибром 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы.

В ЛНР тоже неспокойно. Киевские силовики по два раза обстреляли Золотое-5 и Голубовское. Под огнем оказался и поселок Калиново. Применялись гранатометы различного типа и стрелковое оружие. Защитники республики вынуждены были открывать ответный огонь на подавление активности противника.

Защитники ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ

В четверг ВСУ снова осуществили массированный минометный обстрел по району поселка Новая Марьевка в ДНР. Солдаты 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ выпустили 2,5 десятка 120-мм мин. Результатом стала гибель троих военнослужащих народной милиции и тяжелое ранение еще одного.

Защитники ДНР нанесли ответный удар по ВСУ, чем заставили прекратить обстрел. Сообщается об уничтожении минометного расчета украинских силовиков и ранении как минимум троих военнослужащих.

Народные новости / Андрей Тюнников

ВСУ продают оружие радикалам

Снова в зоне конфликта фиксируется рост преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, сообщает оборонное ведомство ДНР. В Новогродовке Донецкой области на днях сотрудники СБУ вскрыли два тайника с оружием и боеприпасами, предназначенными для продажи националистам «Правого сектора»1 (запрещен в РФ).

Сами радикалы приехали в район сделки под предлогом участия в праздновании «освобождения города от террористов». Продавать военное имущество планировали военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. К продаже был подготовлен серьезный арсенал — 25 автоматов Калашникова, три пистолета Макарова, ручные осколочные гранаты и несколько тысяч патронов к АК.

У армии Киева появился новый «враг»

Командование северной оперативно-тактической группировки ВСУ отдало приказ подчиненных подразделениям об использовании зажигательных боеприпасов для поджога сельскохозяйственных полей и угодий в Луганской Народной Республике. Цель — нанести максимальный ущерб продовольственной безопасности ЛНР.

Это в очередной раз подтверждает тезис о том, что Киеву не нужны люди на территориях ДНР и ЛНР. Ведь гуманитарные связи с Донбассом практически полностью разрушены украинскими властями, экономическая и финансовая блокада вынудила республики полностью переориентироваться на Россию. А власть в Киева продолжает совершать шаги, направленные на полное отчуждение неподконтрольных территорий, на публике декларируя благие намерения и миролюбивые инициативы.

1 Организация запрещена на территории РФ.