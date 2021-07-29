Алсу и ее дочери восхитили фанатов семейным снимком

Москва, 29 июля. Известная исполнительница Алсу порадовала своих поклонников кадрами с семейной фотосессии. Звезда выложила фотографии, на которых позирует с двумя дочерьми Сафиной и Микеллой.

Новая публикация артистки в соцсети Instagram восхитила ее поклонников. Алсу выложила снимки, на которых позирует с двумя дочерьми в похожих шелковых костюмах, отличающихся лишь цветами. Исполнительница хита «Иногда» рассказала, что быть мамой девочек особое счастье. В записи она поблагодарила высшие силы за то, что удостоилась такого дара.

«Счастье быть мамой! Быть мамой дочерей — отдельный вид счастья и везения. Мои малышки (уже такие взрослые), мои помощницы и мои лучшие подружки. Спасибо всевышнему за этот дар», – написала Алсу.

На фоне двух дочерей-подростков совсем худенькая певица не выглядит взрослой. Многие поклонники 38-летней Алсу отметили, что сложно по фотографии сказать, кому и сколько лет.

«Как будто три сестры, а не мама с дочками. Так и не угадаешь, кому тут сколько лет»; «Восхищаюсь вашей красотой. Глядя на это фото, сложно сказать, кто есть кто»; «Выглядите как три красивые подружки. А эти одинаковые костюмы — прям восторг», — эмоционально отметили пользователи соцсети.

Популярная артистка уже много лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, которому родила двух дочерей и сына. Месяц назад, после празднования своего 38-летия, Алсу выложила загадочный снимок, на котором позирует в легком летнем платье. Поклонники предположили, что их кумир с помощью наряда решила скрыть четвертую беременность. Однако она слухи не подтвердила.