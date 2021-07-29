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Сирийская армия начала операцию по зачистке Деръа от ячеек боевиков

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:34
Весь мир
Сирийская армия начала операцию по зачистке Деръа от ячеек боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Дамаск, 29 июля. Сирийская Арабская Армия (САА) 29 июля начала операцию по ликвидации бандформирований террористов в провинции Деръа на юге республики.

В последние месяцы боевики активизировали нападения на блокпосты правительственных войск и на государственных служащих в этой местности, а также заняли ряд населенных пунктов провинции.

Экстремистами были опубликованы видеозаписи, демонстрирующие допросы представителей правительственных сил и трофейное вооружение. Ряд источников сообщает уже о 70 сирийских военнослужащих и ополченцах, взятых в плен в Тафасе, Сайде, Кяхиле и Умм аль-Маязине.

По имеющейся информации, за последние дни боевики взяли под контроль Тасиль, блокпост Умм аль-Маязин на дороге между населенными пунктами Сайда и Ат-Тайбия к востоку от Деръа, а также перерезали дорогу Аль-Джасим — Нимр. В руки радикалов также попал как минимум один танк.

В ответ сирийская армия начала нанесение ударов по местам скопления террористов с применением артиллерии и авиации.

В последние дни в Деръа были переброшены крупные подразделения 4-й танковой дивизии, включая бронетехнику, артиллерию и личный состав, подготовленный к ведению боев в городских условиях. Утром 29 июля после нарушения боевиками договоренностей о прекращении боевых действий и реабилитации, достигнутых при содействии местных старейшин в районе Деръа аль-Балад, армия приступила к уничтожению бандгрупп террористов. Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», в ходе операции САА был ликвидирован полевой командир радикалов Муат аз-Зуби по прозвищу Абу Лаит. 

Сообщается, что операция будет проводиться в несколько этапов, чтобы сохранить возможность для возобновления переговоров о примирении.

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сирия деръа
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