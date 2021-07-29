Россия сделала так, что Зеленский будет вынужден вывести войска из Донбасса

Донецк, 29 июля. Украинские власти пропустили мощную инициативу РФ, которая должна существенно изменить ситуацию в Донбассе. Речь идет о многоходовке, которую проворачивает Москва. Издание Planet Today отмечает, что это делается для того, чтобы в ближайшем будущем кардинально сменить обстановку в Донбассе.

Украина же, по мнению журналистов, данную манипуляцию упустила и теперь пытается скрыть невнимательность привычным для нее путем — истерикой, связанной с будущим украинского транзитного бизнеса и нелепыми перестановками в руководстве армии. Можно сказать, что Киев пытается скрыть реальную цену геополитической победы России по «Северному потоку — 2», пытаясь поднять информационный шум.

Очевидно, что Москва в газовой многоходовке преследовала определенные цели. Они вскрылись, когда Берлин и Вашингтон подписали договор по СП-2. Об этом стало известно из уст украинского политолога Руслана Бортника, который заявил, что ни Зеленский, ни кто-либо из политической элиты Украины до сих пор не поняли, какие изменения привнесет запуск СП-2 для Киева и Донбасса.

Бортник напомнил, что в меморандуме Германии и США был прописан отдельный пункт по СП-2, касающийся Минских соглашений.

«Украине четко сказали: если хотите сохранить транзит, то выполняйте условия Минска-2, то есть убирайте свои вооруженные силы с Донбасса и проводите выборы. Мы видим очень сложную и продуманную многоходовку России, которая фактически вышвыривает ВСУ с Донбасса», — объяснил Бортник.

Эксперт уверен, что теперь Зеленский будет вынужден подчиниться и вывести войска с территории ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, как Зеленский вернулся из Берлина с нулевым результатом.