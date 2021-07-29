Дело экс-сотрудника «Пробизнесбанка» о хищении имущества на 4 млн евро передали в суд

Москва, 29 июля. Следователи завершили уголовное дело в отношении экс-главы департамента «Пробизнесбанка» Дмитрия Захарова, обвиняемого в хищении 4 млн евро.

По данным правоохранителей, Захаров, действуя в составе организованной Александром Железняком и Алексеем Леонтьевым преступной группы, совершил хищение средств под видом кредита немецкой фирме. Материалы дела с утвержденным обвинением переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Руководство кредитной организации разработало преступную схему по хищению денег, участниками которой стали и рядовые сотрудники, и коллекторы, и работники фиктивных фирм.