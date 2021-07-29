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Вышел трейлер сатирического мультсериала о принце Джордже от создателей «Гриффинов»
Общество
Вышел трейлер сатирического мультсериала о принце Джордже от создателей «Гриффинов»
Кадры из мультсериала «The Prince»

Лос-Анджелес, 29 июля. Полноценный трейлер мультсериала «Принц» появился на официальном YouTube-канале HBO Max. Шоу в сатирической манере расскажет о жизни старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Сценаристом, а также продюсером комедийного мультсериала выступил Гари Джанетти — автор культового шоу «Гриффины». Идея сделать сатирический проект о королевской семье вырос из пародийного Instagram-аккаунта, который завел Джанетти. В соцсети сценарист пишет мысли маленького принца Джорджа.

В шоу будет показана вся королевская семья, включая даже покойного супруга Елизаветы II — принца Филиппа. Создатели проекта не стали вырезать сцены с герцогом Эдинбургским, однако из-за его смерти приняли решение перенести премьеру. Релиз должен был состояться на платформе HBO Max еще в мае. Новая дата премьеры «Принца» — 29 июля.

Зрители даже увидят нерадивого внука Елизаветы II принца Гарри и его супругу Меган Маркл, которые отказались от королевских обязанностей и переехали в Калифорнию. Озвучили герцогов Сассекских Орландо Блум и Кондола Рашад. Букингемский дворец пока никак не отреагировал на грядущий мультсериал HBO, однако учитывая реакцию британских монархов на шоу «Корона», скандала не избежать.

Принц Джордж занимает третье место в линии наследования престола. Ребенку исполнилось восемь лет, но герцоги Кембриджские уже начали готовить своего старшего сына к будущей ответственной миссии. Рано или поздно он займет королевский престол.

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Принц Уильям Кейт Миддлтон hbo королевская семья принц джордж
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