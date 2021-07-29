Укрепление кибербезопасности обойдется США в 2,4 млрд долларов

Вашингтон, 29 июля. Пентагон намерен выделить 2,4 млрд долларов на проекты в области кибербезопасности. Долгосрочный контракт был заключен с 14 IT-компаниями.

Сообщается, что согласно договору деньги будут выделяться до 2031 года. Командование Вооруженных сил Соединенных Штатов получило уже 29 заявок от участников долгосрочного соглашения.

В договоре указано, что компании будут оказывать поддержку Киберкомандованию США в виде обеспечения безопасности военных объектов проникновений во внутреннюю сеть и других подобных угроз, а также управлять информационными технологиями. Кроме того, они будут заниматься модернизацией National Cyber Range, который является своеобразным испытательным полигоном DARPA, где американские военные тестируют новые технологии в области противодействия кибертерроризму и хакерским атакам.

О серьезности подготовки Вашингтона к кибервойнам будущего говорит тот факт, что совсем недавно президент Джо Байден подписал меморандум о национальной безопасности и улучшении кибербезопасности систем контроля критической инфраструктуры. Именно согласно этому документу власти могут сотрудничать с частными компаниями в данной области.

Ранее сообщалось, что Россия намерена подписать соглашения с рядом стран в области кибербезопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

Ранее телеканал 360tv.ru передавал, что ЦРУ может стоять за атакой на Colonial Pipeline.