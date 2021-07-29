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Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП под Самарой

  /   Обновлено: 29 июля 2021 16:12
Происшествия
Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП под Самарой
Федеральное агентство новостей

Самара, 29 июля. Большегруз столкнулся с легковым автомобилем на 33-м километре трассы Отрадный — Богатое, сообщает прокуратура области.

Инцидент произошел примерно в 12:00 по местному времени. «Лада Приора» врезалась в грузовик «Хово» в районе села Богатое Богатовского района. В результате на месте погибли мужчина и женщина. Двое детей, среди которых подросток 2004 года рождения, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Сгоревшую разбитую иномарку обнаружили в подмосковном Лыткарино на Тураевском шоссе. В салоне находились три трупа. ФАН публиковал фотографии с места происшествия.

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