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Ольга Серябкина не стесняясь показала подписчикам растяжки на груди
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина не стесняясь показала подписчикам растяжки на груди
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 29 июля. Одна из самых ярких и экстравагантных участниц поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина сегодня продолжает сольную карьеру. Девушке 36 лет, и, помимо миллионной армии поклонников, она обладает еще и эффектной фигурой, которую не стесняется демонстрировать в соцсетях или на публике, передает Радио «Комсомольская правда».

Накануне девушка, отвечая на вопросы подписчиков, выложила в качестве фона свою фотографию в бикини. Там певица крупным планом засветила свою шикарную грудь. При этом на бюсте певицы можно разглядеть растяжки.

Артистка любит удивить публику откровенными снимками. Не так давно она выложила фотографию с пикантной фотосессии на реке. Специально для нее она выбрала невидимое монокини и вызывающе позировала в воде.

В прошлом году певица вышла замуж за бывшего сотрудника музыкального лейбла Malfa Георгия Начкебия. Лейбл принадлежит Максиму Фадееву. Долгое время возлюбленные скрывали свои отношения, а позднее Ольга выложила фотографии со свадьбы в Instagram. После чего в СМИ появилась информация, что свадьба на самом деле состоялась еще зимой, а фотографии были выложены позднее. Для сохранения конфиденциальности певица почистила свои соцсети.

Ранее певица Ани Лорак сообщила, от чего зависит ее любовь к мужчинам.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Серябкина не стесняясь показала подписчикам растяжки на груди
instagram серябкина грудь подписчики растяжки
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