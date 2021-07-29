Росстат оценил темпы роста цен на новостройки

Москва, 29 июля. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) определила, как изменились в цене квартиры, размещенные в новых домах страны.

Ведомство зафиксировало среднюю стоимость квадратного метра в новостройках. Так, во втором квартале текущего года показатель добрался до отметки в 89 тысяч рублей.

За год цены на рынке нового жилья повысились на 21%, пишет ТАСС со ссылкой на информацию службы. В тот же период прошлого года средняя цена одного «квадрата» составляла 73,4 тысячи рублей.

Спрос на квартиры в новых домах уменьшился на 15%. Аналитики рынка недвижимости России при этом прогнозируют, что в ближайшее время показатели могут выровняться до прошлогоднего уровня.