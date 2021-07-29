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ФАН узнал о дате заседания по иску Стаса Костюшкина к Монеточке
Общество
ФАН узнал о дате заседания по иску Стаса Костюшкина к Монеточке
Федеральное агентство новостей  /  Aglarion Glirdan/ wikipedia.org/Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В начале июня стало известно о том, что адвокат Стаса Костюшкина, Роман Лалаян, подал иск в суд на певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова).

Экс-солист группы «Чай вдвоем» обвиняет певицу в плагиате. Его обнаружили в композиции Монеточки «Мама, я не зигую». Адвокат Костюшкина, как и он сам, увидел много сходств с песней «Женщина, я не танцую».

Сумма иска составляет 900 тысяч рублей, однако, по словам Лалаяна, она может быть увеличена. При этом представители Гырдымовой предлагали решить вопрос за 100 долларов.

«Дело зарегистрировано, назначена дата судебного заседания. Готовимся к поездке в Екатеринбург. Потому что Гырдымова-Монеточка там прописана, а иски рассматриваются по месту регистрации», — сообщил ФАН Лалаян.

ФАН узнал о дате заседания по иску Стаса Костюшкина к Монеточке
vk.com  / Стас Костюшкин

Адвокат певца уточнил, что заседание пройдет уже 17 августа. Станет ли оно единственным по этому делу — неизвестно, так как все будет зависеть от позиции ответчика.

«Признают — не признают, захотят они чего-то или нет: все будет ясно на этом заседании», — уточнил Роман Лалаян.

При этом адвокат отметил, что в любом случае продолжит борьбу за права Костюшкина и в дальнейшем, если так того потребуют обстоятельства.

Менеджер Монеточки на вопрос ФАН о грядущем судебном заседании при этом предпочел не отвечать.

«Как правило, мы комментарии даем только на темы, связанные с нашим новым творчеством. Другие темы не комментируем, по заявлению Костюшкина — тоже, к сожалению. Имеет смысл за этим всем наблюдать в рамках судопроизводства. Других комментариев у нас нет», — рассказал ФАН представитель певицы.

ФАН узнал о дате заседания по иску Стаса Костюшкина к Монеточке
Невские Новости  / Варвара Мешавкина

Ранее ФАН сообщал, что концертный директор певца Стаса Костюшкина, Сергей Комиссаров, подтвердил информацию о грядущем суде с Монеточкой.

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суд костюшкин монеточка
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