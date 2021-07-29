Депутат Нилов рассказал о причинах снижения среднего значения пенсий

Москва, 29 июля. Росстат зафиксировал сокращение размера пенсий россиян в реальном выражении. Тенденцию прокомментировал депутат ГД Ярослав Нилов.

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственной думы Ярослав Нилов рассказал в эфире Общественной Службы Новостей, что могло повлиять на величину пенсионных пособий. По мнению депутата, причин у сложившейся ситуации несколько.

Во-первых, после 2018 года Россия переживает переходный период. Законом предусмотрены коэффициенты, ежегодно 1 января увеличивающие пенсию. Год от года они снижаются, а соответственно уменьшается средний размер пенсий относительно предыдущего периода.

Второй причиной стала смертность. Возрастные люди, по которым инфекция ударила в первую очередь, ушли из жизни. Именно они были получателями более высоких пенсий, так как заработали их еще в советское время. Люди, которые выходят на заслуженный отдых по возрасту сейчас, имеют более низкий уровень пенсий, что опять же отражается на статистике.

Третьим фактором является ситуация, когда пенсионерами становятся те, кто подпадают под льготный формат выхода на пенсию, то есть раньше установленного пенсионного возраста — 60-65 лет. Таким людям до достижения указанного возраста не начисляется накопительная пенсия. Соответственно, это также отражается на данных Росстата.

При этом государство постоянно разрабатывает новые меры поддержки населения, в частности пенсионеров. Уже в августе некоторые категории граждан получат прибавку к ежемесячным выплатам.