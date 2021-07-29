Эксперт Осьмакова предложила решение проблемы пищевых отходов в России

Москва, 29 июля. Порядка 17 миллионов тонн свежих продуктов в России ежегодно поступают на свалку, сообщила Алина Осьмакова, член FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

Каждый год магазины выбрасывают свежих продуктов на сумму около 1,6 триллиона рублей. Большая доля (45%) приходится на фрукты и овощи, еще 30% — на мясо, рыбу и птицу, оставшиеся 25% — на скоропортящиеся продукты, приводит слова Осьмаковой агентство «Прайм»

«Во-первых, необходимо изменить регулирование в сфере оборота нереализованной пищевой продукции... Во-вторых, развивать технологии переработки пищевых отходов... Помимо этого нужно поощрять ориентированность компаний на устойчивое развитие», — считает она.

Эксперт уверена, что нужно сделать переработку продуктов выгодной для ретейлеров. Осьмакова полагает, что только комплексная работа может повлиять на положение пищевых отходов в стране. О стимулах для правильного сбора мусора рассказала ранее генеральный директор петербургской управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова.