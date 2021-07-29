В США рассказали о панике американских военных при виде самолетов ВКС России

Вашингтон, 29 июля. Демонстрация Россией своей боевой готовности Вашингтону вызывает панику американских военных. Об этом пишет аналитик из США.

Военный эксперт Питер Сучиу в материале для издания 19FortyFive отмечает, что в последнее время РФ все отчетливее демонстрирует свои боевые возможности. как передает «ПолитРоссия», самолеты Воздушно-космических сил России в Черном море и Беренговом проливе зачастую пролетают прямо над боевыми кораблями НАТО.

Среди американских военных подобные действия России вызывают порой откровенную панику. Некоторое время назад командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберт Берк заявлял, что российские летчики открыто пытаются спровоцировать американских военнослужащих на ответные действия. Также в США отмечают, что с недавнего времени самолеты ВКС РФ стали нести на себе серьезное вооружение, что также заставляет ВС Соединенных Штатов заметно понервничать.

Однако Сучиу напоминает, что подобные меры со стороны России вызваны постоянными провокациями западных военных. В качестве примера он привел печально известный инцидент с британским эсминцем HMS Defender, вторгшимся в российские территориальные воды вблизи Крыма. Эксперт подчеркивает, все разговоры о возможных провокациях со стороны Москвы не имеют под собой никаких оснований и лишь демонстрируют, что американские военные «не прошли проверку на прочность».

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