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Российский лабораторный модуль «Наука» начал стыковку с МКС

  /   Обновлено: 29 июля 2021 16:20
Наука
Российский лабораторный модуль «Наука» начал стыковку с МКС
Global Look Press  /  Roscosmos / NASA

Москва, 29 июля. Начался процесс стыковки нового модуля российского сегмента «Наука» с Международной космической станцией.

Российские специалисты 26 июля отстыковали старый модуль «Пирс», чтобы освободить место для многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Специалисты Центра управления полетами не выявили механических помех для стыковки отсека и приняли решение, что внеплановый выход космонавтов в открытый космос не потребуется. Космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий провели тренировку ручной пристыковки нового отсека.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» с новым сегментом «Наука» стартовала с космодрома Байконур 21 июля в 17:58 по московскому времени.

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россия наука космос мкс
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