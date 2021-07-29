Российский лабораторный модуль «Наука» начал стыковку с МКС

Москва, 29 июля. Начался процесс стыковки нового модуля российского сегмента «Наука» с Международной космической станцией.

Российские специалисты 26 июля отстыковали старый модуль «Пирс», чтобы освободить место для многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Специалисты Центра управления полетами не выявили механических помех для стыковки отсека и приняли решение, что внеплановый выход космонавтов в открытый космос не потребуется. Космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий провели тренировку ручной пристыковки нового отсека.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» с новым сегментом «Наука» стартовала с космодрома Байконур 21 июля в 17:58 по московскому времени.