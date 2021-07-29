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Глава МИД Израиля впервые посетит Марокко
Африка
Глава МИД Израиля впервые посетит Марокко
wikipedia.org  /  Pline / CC BY-SA 3.0

Тель-Авив, 29 июля. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что впервые официально посетит Марокко 11 и 12 августа. По его словам, он намерен пообщаться с североафриканскими коллегами, чтобы ускорить реализацию соглашений, подписанных между двумя странами, и открыть дипломатическое представительство в Рабате.

Глава МИД ближневосточного государства огласил свои планы через несколько дней после запуска первых прямых коммерческих рейсов из международного аэропорта Бен-Гурион в Марракеш. Израиль восстановил авиасообщение спустя семь месяцев после нормализации диалога с королевством, приостановленным в 2000 году.

«Генеральный директор МИД Алон Ушпиз передал письмо от моего имени министру иностранных дел Марокко Насеру Бурите, в котором содержится призыв к первому в истории официальному визиту в Израиль», — добавил Яир Лапид.

По его мнению, возобновление полномасштабных дипломатических отношений между странами под руководством короля Мухаммеда VI — исторически значимое событие. Детали предстоящей поездки не уточняются, но предполагается, что после возвращения Яира Лапида глава королевского внешнеполитического ведомства посетит Тель-Авив, чтобы открыть дипмиссии.

В декабре 2020 года Марокко, Израиль и США подписали трехстороннее соглашение, содержащее несколько меморандумов о взаимопонимании в диалоге между Рабатом и Тель-Авивом, которые министр иностранных дел Насер Бурита назвал дорожной картой. Этому событию предшествовало решение бывшего американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет королевства над Западной Сахарой, после экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал соглашение о нормализации отношений с Марокко.

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